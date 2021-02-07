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Миронов побил рекорд Кокарева по количеству матчей за московское «Динамо» в КХЛ

Миронов побил рекорд Кокарева по количеству матчей за московское «Динамо» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» в Череповце принимает московское «Динамо» (1:3, идёт второй период).

Это 423-й матч защитника Андрея Миронова за «Динамо». Таким образом, 26-летний хоккеист превзошёл Дениса Кокарева (422) по количеству проведённых в КХЛ матчей за столичный клуб.

Миронов дебютировал за «Динамо» в сезоне-2012/2013. В 423 матчах он набрал 102 (25+77) очка при показателе полезности «+26».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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