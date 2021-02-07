Минское «Динамо» в гостях одержало волевую победу над ХК «Сочи»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Это пятое поражение южан в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома встретится с московскими одноклубниками, а ХК «Сочи» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 16 февраля.
КХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Точицкий (Петьков, Рундблад) – 13:27' (5x5) 1:1 Клинкхаммер – 21:20' (5x4) 1:2 Протас (Альмквист, Митчелл) – 37:22' (5x4) 2:2 Курбатов – 39:39' (3x4) 3:2 Руденков (Мироманов, Глотов) – 41:23' (5x4) 3:3 Фальковский (Менелл, Горбунов) – 53:21' (5x5) 3:4 Митчелл (Усов, Шинкевич) – 56:54' (5x5)
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