Минское «Динамо» в гостях одержало волевую победу над ХК «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Это пятое поражение южан в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома встретится с московскими одноклубниками, а ХК «Сочи» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 16 февраля.