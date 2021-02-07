Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» в гостях одержало волевую победу над ХК «Сочи»

Минское «Динамо» в гостях одержало волевую победу над ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Это пятое поражение южан в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома встретится с московскими одноклубниками, а ХК «Сочи» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 16 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Точицкий (Петьков, Рундблад) – 13:27' (5x5)   1:1 Клинкхаммер – 21:20' (5x4)   1:2 Протас (Альмквист, Митчелл) – 37:22' (5x4)   2:2 Курбатов – 39:39' (3x4)   3:2 Руденков (Мироманов, Глотов) – 41:23' (5x4)   3:3 Фальковский (Менелл, Горбунов) – 53:21' (5x5)   3:4 Митчелл (Усов, Шинкевич) – 56:54' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021