Шайба Бурдасова принесла СКА победу в матче с «Йокеритом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Одним из главных героев встречи стал форвард СКА Антон Бурдасов, который забросил победную шайбу и отдал результативную передачу. Два очка также набрал Иван Морозов (0+2). Голкипер «армейцев» Александр Самонов отразил 24 броска. У «Йокерита» отличились Маркус Хянникяйнен и Алекс Грант.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третье поражение финского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 16 февраля дома встретится со «Спартаком», а «Йокерит» 11 февраля в Хельсинки — с «Куньлунь Ред Стар».
- 7 февраля 2021
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