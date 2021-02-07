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Хартли: Ковальчук получил травму, конкретной информации пока нет

Хартли: Ковальчук получил травму, конкретной информации пока нет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2).

«Ещё одна хорошая игра в нашем исполнении, мы продолжаем набирать очки. Мы знали, что такие команды, как «Нефтехимик», сейчас не испытывают давления, поэтому играют хорошо. Доволен работой своих ребят. Ковальчук получил травму, мы этот вопрос ещё изучим детально, конкретной информации пока нет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это шестое кряду поражение нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 февраля дома встретится с рижским «Динамо», а «Нефтехимик» 16 февраля в Новосибирске — с местной «Сибирью».

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Авангарду»
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