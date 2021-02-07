Ванечек пропустил 4 гола после 14 бросков, 39-летний Андерсон дебютировал за «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт второй период, счёт — 4:4.

Вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек был заменён на 37-й минуте матча. Он пропустил четыре шайбы после 14 бросков и уступил место в воротах 39-летнему Крэйгу Андерсону, для которого этот матч стал дебютным в составе столичного клуба.

Последние 10 сезонов Андерсон выступал за «Оттаву Сенаторз», но в межсезонье канадский клуб не стал предлагать голкиперу новый контракт. В минувшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате НХЛ 34 матча, в которых ни разу не сыграл на ноль при 90,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,25.

Андерсон выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз» и «Колорадо Эвеланш». В НХЛ в 648 матчах одержал 289 побед.