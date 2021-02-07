Ванечек пропустил 4 гола после 14 бросков, 39-летний Андерсон дебютировал за «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт второй период, счёт — 4:4.
Вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек был заменён на 37-й минуте матча. Он пропустил четыре шайбы после 14 бросков и уступил место в воротах 39-летнему Крэйгу Андерсону, для которого этот матч стал дебютным в составе столичного клуба.
Последние 10 сезонов Андерсон выступал за «Оттаву Сенаторз», но в межсезонье канадский клуб не стал предлагать голкиперу новый контракт. В минувшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате НХЛ 34 матча, в которых ни разу не сыграл на ноль при 90,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,25.
Андерсон выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз» и «Колорадо Эвеланш». В НХЛ в 648 матчах одержал 289 побед.
- 7 февраля 2021
-
22:35
-
22:07
-
21:44
-
21:38
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:43
-
20:29
-
20:27
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
19:44
-
19:41
-
19:37
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:14
-
19:08
-
18:58
-
18:48
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:38
-
17:15
-
17:07
-
16:41
-
16:33
-
15:30
-
14:59
-
14:26
-
14:15