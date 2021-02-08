«Кингз» проиграли «Вегас», потерпев четвёртое поражение подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Чандлер Стивенсон и ещё по разу забивали Райлли Смит и Зак Уайтклауд. За «Кинз» забивали Анже Копитар, Адриан Кемпе и Джарет Андерсон-Долан.

«Вегас» одержал третью победу за последние четыре матча. «Кингз» в свою очередь потерпели четвёртое поражение кряду.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.