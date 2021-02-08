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«Кингз» проиграли «Вегас», потерпев четвёртое поражение подряд

«Кингз» проиграли «Вегас», потерпев четвёртое поражение подряд
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Чандлер Стивенсон и ещё по разу забивали Райлли Смит и Зак Уайтклауд. За «Кинз» забивали Анже Копитар, Адриан Кемпе и Джарет Андерсон-Долан.

«Вегас» одержал третью победу за последние четыре матча. «Кингз» в свою очередь потерпели четвёртое поражение кряду.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Иафалло, Андерсон) – 00:36' (5x5)   1:1 Смит (Маршессо, Теодор) – 05:57' (5x5)   1:2 Кемпе (Виларди, Клаг) – 07:06' (5x5)   2:2 Уайтклауд (Гласс, Так) – 07:32' (5x5)   3:2 Стивенсон (Стоун, Пасиоретти) – 11:37' (5x5)   3:3 Андерсон-Долан (Мур, Вагнер) – 28:53' (5x5)   4:3 Стивенсон (Так, Мартинес) – 41:38' (5x4)
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