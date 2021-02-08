Р. Ротенберг — о выборе тренера Чапмана: по его квалификации нет сомнений
Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о тренерском составе сборной России на Шведских играх.
«Кевин Чапман — тренер по физической подготовке сборной России? Мы всегда ищем лучших специалистов, как усилить наш штаб. У нас единая система, Кевин работал в разных клубах, не только в ХК «Сочи». Он работал и в Северной Америке, и в других командах. Он обменивается опытом с коллегами. Кевин поедет в Мичиган на ЧМ U18. По его квалификации нет сомнений. Филипп Арзамазов работает в олимпийской сборной», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, третий этап Евротура, Шведские игры, пройдёт в Мальмё (Швеция) с 11 по 14 февраля.
Игорь Ларионов будет руководить сборной России на третьем этапе Евротура
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