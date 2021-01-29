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Игорь Ларионов будет руководить сборной России на третьем этапе Евротура

Игорь Ларионов будет руководить сборной России на третьем этапе Евротура
Хоккей / Евротур 0

Штаб сборной России определил состав национальной команды на третий этап Евротура — Шведские игры, который пройдёт в Мальмё с 11 по 14 февраля. На этом турнире руководить российской командой будет главный тренер молодёжной команды Игорь Ларионов.

Глава штаба – Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной – Игорь Ларионов, тренеры – Альберт Лещёв, Владимир Филатов, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке – Кевин Чапман.

Напомним, что главным тренером сборной России является Валерий Брагин, который также является наставником СКА. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.

Советский хоккей — не прихоть Ларионова, а генеральная идея ФХР. И она будет жить дальше
Российская молодёжка должна играть красиво. Но, чтобы при этом побеждать, нужно к выбранному стилю подходить с умом.
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