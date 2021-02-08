Р. Ротенберг — о Кузнецове: будем бороться, но пока у него дисквалификация на четыре года

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал дисквалификацию нападающего Евгения Кузнецова.



«Мы не знаем, как будет складываться ситуация в Америке, отталкиваемся от своих возможностей, как это было перед Олимпиадой в Южной Корее. У нас есть центральные нападающие. План «А» — это наши игроки, которые готовятся в России. Такой же план по игрокам, которые играют в НХЛ. У нас большая группа аналитиков. Всё изучается, по центральным нападающим проблем нет. У нас много качественных игроков. Тот же Павел Красковский в 2015 году был в молодёжной сборной, а сейчас вышел на новый уровень. Наша система игры подразумевает пять человек в обороне и пять в атаке. У нас хороший резерв, нет кадрового голода. Все наши сборные команды добиваются успехов.



Что касается Евгения Кузнецова, то мы всегда боремся за своих игроков. Мы общаемся с юристами, но это решение ИИХФ. Мы будем бороться и помогать, как можем, но на сегодняшний день у него дисквалификация на четыре года», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ на четыре года, в допинг-пробе обнаружен кокаин