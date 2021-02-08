Жафяров: капитанство в сборной — первый мой такой опыт, но вряд ли будут сложности

Нападающий сборной России Дамир Жафяров поделился впечатлениями от капитанской нашивки, которую будет носить на Шведских играх.
«Капитанство — немного неожиданно, это мой первый такой опыт. Но вряд ли возникнут сложности в этой команде, все сильные, играют на высоком уровне, и я ничем не выделяюсь. Поедем в Швецию побеждать. Не расстроился, что не вызвали на Кубок Первого канала, в нашей стране много хороших игроков. Сезон КХЛ складывается хорошо для меня, но это не только моя заслуга, у меня отличные партнёры.
Буквально в начале этого сезона я был капитаном в «Торпедо» несколько матчей, но в сборной это мой первый такой опыт. Конечно, готов примерить на себя роль «дядьки». Но у нас такая команда собралась, что мы наверняка обойдёмся без каких-то мотивационных слов со стороны капитана. Клуб сейчас отошёл на второй план, в голове нет ничего, кроме ближайших трёх матчей национальной команды», — передаёт слова Жафярова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 февраля 2021
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