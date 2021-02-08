Р. Ротенберг: рады, что спасли Музей хоккея. Нужно усилить внимание к пропаганде спорта

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал спасение от закрытия Музея хоккея.



«Игорь Николаевич Ларионов поедет на ЮЧМ-2021, будет смотреть все матчи. Решения по чемпионату мира мы будем принимать ближе к чемпионату мира. Мы работаем все вместе — и только на результат сборной России. Только на победу.



Мы очень гордимся, что у нас есть Музей хоккея, очень важно иметь такую площадку. Там находится дух хоккея. Мы рады, что нашли выход из ситуации, спасли его от закрытия и сейчас он перешёл под крыло ФХР. Это сердце хоккея, это очень важно для всех нас, для молодого поколения. Мы планируем приводить туда группы туристов, кроме того посоветуемся с журналистами, как ещё его задействовать. Нам нужно усилить внимание к пропаганде нашего спорта — это самое главное. Нужно, чтобы дети приезжали и видели историю хоккея, встречались с ветеранами. У нас большая программа, направленная на популяризацию нашего хоккея, особенно в юбилейный год. На сегодняшний день музей не очень хорошо работает, и ФХР сейчас будет более активно влиять на эти моменты», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Музей хоккея в Москве продолжит работу под эгидой ФХР