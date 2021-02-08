Р. Ротенберг: рады, что спасли Музей хоккея. Нужно усилить внимание к пропаганде спорта

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал спасение от закрытия Музея хоккея.
«Игорь Николаевич Ларионов поедет на ЮЧМ-2021, будет смотреть все матчи. Решения по чемпионату мира мы будем принимать ближе к чемпионату мира. Мы работаем все вместе — и только на результат сборной России. Только на победу.
Мы очень гордимся, что у нас есть Музей хоккея, очень важно иметь такую площадку. Там находится дух хоккея. Мы рады, что нашли выход из ситуации, спасли его от закрытия и сейчас он перешёл под крыло ФХР. Это сердце хоккея, это очень важно для всех нас, для молодого поколения. Мы планируем приводить туда группы туристов, кроме того посоветуемся с журналистами, как ещё его задействовать. Нам нужно усилить внимание к пропаганде нашего спорта — это самое главное. Нужно, чтобы дети приезжали и видели историю хоккея, встречались с ветеранами. У нас большая программа, направленная на популяризацию нашего хоккея, особенно в юбилейный год. На сегодняшний день музей не очень хорошо работает, и ФХР сейчас будет более активно влиять на эти моменты», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 февраля 2021
-
16:53
-
16:34
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:48
-
15:45
-
15:41
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:27
-
15:23
-
15:10
-
15:06
-
14:56
-
14:38
-
13:29
-
12:55
-
12:15
-
11:57
-
11:37
-
11:06
-
10:50
-
10:16
-
09:37
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:43
-
08:36
-
02:04
-
01:46
-
01:41