Дюбуа: сделаю всё возможное, чтобы подготовиться к дебютному матчу за «Виннипег»

Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа поделился ожиданиями от матча с «Калгари Флэймз», который станет для форварда дебютным за канадский клуб.

«Сделаю всё возможное, чтобы подготовиться физически и психологически к этой игре. Стараюсь быть оптимистом. Приятно снова оказаться на льду. Это совсем не похоже на лето, когда пропускаешь две или три недели тренировок, а затем начинаешь готовиться к новому сезону. Я уже сыграл пять матчей, у нас был тренировочный лагерь, и в это межсезонье я очень часто катался из-за всей этой ситуации. Так что надеюсь на лучшее.

«Виннипег»? Они очень хорошо сработали, звонили мне, присылали ролики, мы вместе смотрели записи. Из клуба мне звонили перед играми, просили обратить внимание на те или иные моменты в игре команды. Так было и перед игрой против «Калгари» на этой неделе. Так что я готов к встрече с этой командой. Мне помогли подготовиться, так что мне не придется всё начинать с ноля, когда я попаду в заявку. Задел у меня уже есть. Всегда полезно поговорить о хоккее. Мне это очень помогло.

Покидать «Коламбус» было непросто. Там у меня появились друзья на всю жизнь. В первый год я жил дома у Дэвида Савара. Тогда у него было двое детей, сейчас их трое. Он стал для меня своего рода старшим братом, а я — дядей для его детей. Мы все время над этим смеялись. У меня очень хорошие отношения с Александром Тексье, Оливером Бьоркстрандом. Мне их будет не хватать. Я звонил некоторым ребятам по Facetime после обмена. Желаю им только лучшего. У них замечательный коллектив. У меня немало друзей в «Коламбусе», и они останутся моими друзьями на всю жизнь. Мне очень повезло, что я играл там, учился у них. Но сейчас я хочу как можно скорее начать писать новую главу в моей карьере уже в «Джетс», — приводит слова Дюбуа пресс-служба НХЛ.