Агент Дюбуа: Торторелла стремился к разоблачениям. Всё могло остаться в тайне

Знаменитый хоккейный агент Пэт Бриссон, представляющий интересы нападающего «Виннипег Джетс» Пьер-Люка Дюбуа, подверг критике главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллу за постоянное обсуждение своего клиента.

«С первого дня лагеря Торторелла стремился к разоблачениям. Его заявления на второй неделе осложнили работу генеральному менеджеру. И теперь он продолжает использовать различные медиаплатформы, пытаясь оправдать свою позицию.



Я не слышал, чтобы главный тренер «Виннипега» Пол Морис что-то говорил о запросах на обмен от Лайне или Рословика. Всё могло остаться в тайне, но Тортс ничего не смог с собой поделать», – цитирует Бриссона The Score.

В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «мундирами» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн, но сразу после этого стало известно, что он запросил обмен из клуба.