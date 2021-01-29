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Агент Дюбуа: Торторелла стремился к разоблачениям. Всё могло остаться в тайне

Агент Дюбуа: Торторелла стремился к разоблачениям. Всё могло остаться в тайне
Хоккей / НХЛ 0
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Знаменитый хоккейный агент Пэт Бриссон, представляющий интересы нападающего «Виннипег Джетс» Пьер-Люка Дюбуа, подверг критике главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллу за постоянное обсуждение своего клиента.

«С первого дня лагеря Торторелла стремился к разоблачениям. Его заявления на второй неделе осложнили работу генеральному менеджеру. И теперь он продолжает использовать различные медиаплатформы, пытаясь оправдать свою позицию.

Я не слышал, чтобы главный тренер «Виннипега» Пол Морис что-то говорил о запросах на обмен от Лайне или Рословика. Всё могло остаться в тайне, но Тортс ничего не смог с собой поделать», – цитирует Бриссона The Score.

В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «мундирами» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн, но сразу после этого стало известно, что он запросил обмен из клуба.

Отец Дюбуа: мы договаривались с Кекяляйненом, что он не расскажет о запросе на обмен
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