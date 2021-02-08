Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки в тройку лучших не вошли.
Первой звездой недели стал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, заработавший 7 (5+2) очков в трёх встречах.
Второй звездой признан 32-летний форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, который набрал 7 (2+5) очков в трёх матчах. Во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (6:4) он забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик. Таким образом, Кейн в 14-й за карьеру набрал минимум четыре очка в матче регулярки НХЛ, что является шестым результатом в клубной истории.
Замкнул тройку лучших хоккеистов недели защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри, записавший в актив 6 (4+2) очков в четырёх играх.
- 8 февраля 2021
-
22:54
-
22:32
-
21:54
-
21:39
-
21:23
-
20:56
-
20:43
-
19:45
-
19:30
-
19:08
-
18:27
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:28
-
16:53
-
16:34
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:48
-
15:45
-
15:41
-
15:39
-
15:36
-
15:30
-
15:27
-
15:23
-
15:10
-
15:06
-
14:56
-
14:38
-
13:29
-
12:55
-
12:15