Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки в тройку лучших не вошли.

Первой звездой недели стал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, заработавший 7 (5+2) очков в трёх встречах.

Второй звездой признан 32-летний форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, который набрал 7 (2+5) очков в трёх матчах. Во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (6:4) он забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик. Таким образом, Кейн в 14-й за карьеру набрал минимум четыре очка в матче регулярки НХЛ, что является шестым результатом в клубной истории.

Замкнул тройку лучших хоккеистов недели защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри, записавший в актив 6 (4+2) очков в четырёх играх.