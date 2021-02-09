Мартин: Варламов закрыл одних из лучших игроков лиги и сделал потрясающие сейвы
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0) оценил действия голкипера Семёна Варламова. В начале третьего периода Варламов спас команду после броска в упор в исполнении соотечественника Артемия Панарина, вышедшего с ним «один в ноль», а затем совершил спасение в эпизоде с броском Мики Зибанеджада.
«В нашу «скамейку» вселилась жизнь после этого. Это был важный момент в игре при счёте 0:0 в третьем периоде. Первый гол для обеих команд должен был стать решающим. Он закрыл одних из лучших игроков лиги и сделал эти потрясающие сейвы. Мы смогли получить немного энергии благодаря этому и затем добыть победу», — цитирует Мартина пресс-служба НХЛ.
Варламов — о моментах Панарина и Зибанеджада: это были два ключевых сейва в матче
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