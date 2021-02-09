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Вайсфельд: первое звено «Салавата» одно из лучших, сравниться с ним может только «Динамо»

Вайсфельд: первое звено «Салавата» одно из лучших, сравниться с ним может только «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Что касается выхода в плей-офф, то удивительного ничего нет. А вот на кого «Салават» выйдет в первом раунде, трудно сейчас сказать, поскольку идёт достаточно серьёзная борьба как наверху, так и внизу турнирной таблицы. Пока рано говорить.

Первое звено уфимцев действительно одно из лучших, сравниться с ним может разве что «Динамо». После ухода Умарка Хартикайнен по праву стал одним из лидеров уфимской команды. Есть ли другие козыри? Может быть, Метсола, если покажет свой лучший хоккей. А разве этого мало?

По Юхе могу сказать, что он действительно сбавил по сравнению с прошлым сезоном, но это только регулярка. Однако если в прошлом сезоне у него не было надёжного сменщика, то в этом году можно с уверенностью назвать Даниила Тарасова», — цитирует Вайсфельда «Реальное время».

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