Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Сможет ли «Салават Юлаев» обогнать «Авангард» в регулярном сезоне-2020/2021 в КХЛ

Ворвётся ли Уфа на второе место Востока?
Павел Панышев
«Салават» набрал ход. Ворвётся ли Уфа на второе место Востока?
До «Авангарда» рукой подать. Но «ястребы» не намерены уступать принципиальному сопернику лидерство в дивизионе.
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/2021 выходит на финишную прямую. И если в Западной конференции по-прежнему сохраняется интрига в борьбе за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф, то на Востоке всё давно ясно. «Сибирь» и «Амур» теоретических шансов ещё не потеряли, но разрыв между ними и идущим восьмым «Барысом» такой, что ликвидировать его за оставшиеся матчи можно разве что на бумаге.

«Спартак» выйдет в плей-офф, Уфа не обгонит «Авангард». Оставшиеся интриги регулярки КХЛ
Квартальнов возьмёт любимый трофей, «Локомотив» не отдаст третье место Запада, а «Барыс» закончит пятым на Востоке.

Зато в Восточной конференции есть другая интрига. Мощно проводят концовку сезона два топ-клуба – «Авангард» и «Салават Юлаев». Это соперники по дивизиону Чернышёва, а их взаимная «любовь» длится не первый сезон. Сейчас «ястребы», имея в активе 73 очка после 53 матчей, идут вторыми, а юлаевцы после 54 игр и с 71 набранным очком – четвёртыми. Сразу отметим, что занимающий третье место «Металлург» не может подняться на строчку выше, так как выступает в другом дивизионе. Прямой конкурент уральцев – «Ак Барс» – оторвался слишком сильно и на 99% станет первым. Второй станет команда, которая выиграет дивизион Чернышёва.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли «Салават» на финишной прямой догнать и перегнать «Авангард»? Давайте поговорим о раскладах и посмотрим, с кем обеим командам ещё предстоит сыграть до старта плей-офф.

Итак, омичам осталось провести семь встреч. Из них четыре домашних и три – гостевых. Впереди у хоккеистов Боба Хартли матчи в Балашихе с «Нефтехимиком» и рижским «Динамо». Сложно представить, что в них хозяева потеряют очки. Далее предстоит совершить выезд по маршруту Нур-Султан – Новосибирск – Нижний Новгород. Не самое простое турне, но «Сибирь» к тому времени может официально лишиться шансов на плей-офф, «Барыс», наоборот, в него попасть, ну а «Торпедо» уже забронировало за собой место в восьмёрке.

За тур до финиша регулярки нас ждёт самое интересное: очная схватка «Авангарда» и «Салавата» в Подмосковье. Возможно, что именно в ней и решится судьба второго места на Востоке. Завершать регулярный чемпионат сибирская команда будет дома с «Барысом».

Теперь ознакомимся и проанализируем календарь Уфы. Во-первых, снова акцентируем внимание на том, что команде Томи Лямся играть на матч меньше. Кроме того, календарь у башкирского клуба сложнее. Помимо упомянутой битвы с «Авангардом», предстоит встретиться дома с «Амуром», «Ак Барсом» и «Куньлунем», а также гостить у рижского «Динамо» и «Локомотива».

«У нас нет проблем с мотивацией, хотим попасть в топ-2 на Востоке», — заявил на одной из послемачтевых пресс-конференций финский тренер «Салавата».

Если у вас не отображается опрос, то его можно пройти по этой ссылке.

Конечно, Лямся не лукавил, проблем с мотивацией у «Салавата» действительно нет. По крайней мере, после назначения финна на пост главного тренера уфимцы стали более дисциплинированными, нежели сезоном ранее при Николае Цулыгине. Порядка в команде стало больше. Но от «бразильского» хоккея (визитной карточки «Салавата») никто в Уфе отказываться не собирается, поэтому провалы в обороне периодически всё равно случаются. Они и могут повлиять на итоговый результат.

В этом плане «Авангард» Боба Хартли играет более системно и надёжно. Но не будем забывать, что именно уфимцы выбили омичей в прошлогоднем розыгрыше плей-офф уже на стадии первого раунда. Тогда «Салават Юлаев» доказал, что при необходимости команда тоже может сыграть системно и строго по заданию, а Лямся, занимавший должность помощника Цулыгина, поставил Уфе просто великолепное меньшинство, буквально выключив атакующие спецбригады «ястребов».

Что может дать второе место в конференции? В глобальном плане ничего. Первые четыре команды в любом случае получат преимущество своей площадки. Остаётся только выбор соперника. Места с пятое по восьмое на Востоке займут «Торпедо», «Трактор», «Автомобилист» и «Барыс». Пожалуй, самый лакомый кусок – казахстанская команда, ставшая куда менее грозной после ухода Андрея Скабелки в «Локомотив». Слабо играет в плей-офф и «Автомобилист», сразу отправляясь в отпуск. А вот крепкий и системный «Трактор» Гатиятулина и непредсказуемое «Торпедо» Немировски видятся наиболее опасными вариантами. В общем, концовка регулярного чемпионата обещает получиться насыщенной и точно не заставит скучать.

Если бы плей-офф начинался сегодня, пары плей-офф Восточной конференции выглядели бы следующим образом:

«Ак Барс» (1) – «Барыс» (8)

«Авангард» (2) – «Автомобилист» (7)

«Металлург» (3) – «Трактор» (6)

«Салават Юлаев» (4) – «Торпедо» (5)

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Салават Юлаев •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021