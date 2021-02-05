«Салават» набрал ход. Ворвётся ли Уфа на второе место Востока?

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/2021 выходит на финишную прямую. И если в Западной конференции по-прежнему сохраняется интрига в борьбе за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф, то на Востоке всё давно ясно. «Сибирь» и «Амур» теоретических шансов ещё не потеряли, но разрыв между ними и идущим восьмым «Барысом» такой, что ликвидировать его за оставшиеся матчи можно разве что на бумаге.

«Спартак» выйдет в плей-офф, Уфа не обгонит «Авангард». Оставшиеся интриги регулярки КХЛ Квартальнов возьмёт любимый трофей, «Локомотив» не отдаст третье место Запада, а «Барыс» закончит пятым на Востоке.

Зато в Восточной конференции есть другая интрига. Мощно проводят концовку сезона два топ-клуба – «Авангард» и «Салават Юлаев». Это соперники по дивизиону Чернышёва, а их взаимная «любовь» длится не первый сезон. Сейчас «ястребы», имея в активе 73 очка после 53 матчей, идут вторыми, а юлаевцы после 54 игр и с 71 набранным очком – четвёртыми. Сразу отметим, что занимающий третье место «Металлург» не может подняться на строчку выше, так как выступает в другом дивизионе. Прямой конкурент уральцев – «Ак Барс» – оторвался слишком сильно и на 99% станет первым. Второй станет команда, которая выиграет дивизион Чернышёва.



Главный вопрос заключается в том, сможет ли «Салават» на финишной прямой догнать и перегнать «Авангард»? Давайте поговорим о раскладах и посмотрим, с кем обеим командам ещё предстоит сыграть до старта плей-офф.



Итак, омичам осталось провести семь встреч. Из них четыре домашних и три – гостевых. Впереди у хоккеистов Боба Хартли матчи в Балашихе с «Нефтехимиком» и рижским «Динамо». Сложно представить, что в них хозяева потеряют очки. Далее предстоит совершить выезд по маршруту Нур-Султан – Новосибирск – Нижний Новгород. Не самое простое турне, но «Сибирь» к тому времени может официально лишиться шансов на плей-офф, «Барыс», наоборот, в него попасть, ну а «Торпедо» уже забронировало за собой место в восьмёрке.



За тур до финиша регулярки нас ждёт самое интересное: очная схватка «Авангарда» и «Салавата» в Подмосковье. Возможно, что именно в ней и решится судьба второго места на Востоке. Завершать регулярный чемпионат сибирская команда будет дома с «Барысом».



Теперь ознакомимся и проанализируем календарь Уфы. Во-первых, снова акцентируем внимание на том, что команде Томи Лямся играть на матч меньше. Кроме того, календарь у башкирского клуба сложнее. Помимо упомянутой битвы с «Авангардом», предстоит встретиться дома с «Амуром», «Ак Барсом» и «Куньлунем», а также гостить у рижского «Динамо» и «Локомотива».



«У нас нет проблем с мотивацией, хотим попасть в топ-2 на Востоке», — заявил на одной из послемачтевых пресс-конференций финский тренер «Салавата».

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Конечно, Лямся не лукавил, проблем с мотивацией у «Салавата» действительно нет. По крайней мере, после назначения финна на пост главного тренера уфимцы стали более дисциплинированными, нежели сезоном ранее при Николае Цулыгине. Порядка в команде стало больше. Но от «бразильского» хоккея (визитной карточки «Салавата») никто в Уфе отказываться не собирается, поэтому провалы в обороне периодически всё равно случаются. Они и могут повлиять на итоговый результат.

В этом плане «Авангард» Боба Хартли играет более системно и надёжно. Но не будем забывать, что именно уфимцы выбили омичей в прошлогоднем розыгрыше плей-офф уже на стадии первого раунда. Тогда «Салават Юлаев» доказал, что при необходимости команда тоже может сыграть системно и строго по заданию, а Лямся, занимавший должность помощника Цулыгина, поставил Уфе просто великолепное меньшинство, буквально выключив атакующие спецбригады «ястребов».



Что может дать второе место в конференции? В глобальном плане ничего. Первые четыре команды в любом случае получат преимущество своей площадки. Остаётся только выбор соперника. Места с пятое по восьмое на Востоке займут «Торпедо», «Трактор», «Автомобилист» и «Барыс». Пожалуй, самый лакомый кусок – казахстанская команда, ставшая куда менее грозной после ухода Андрея Скабелки в «Локомотив». Слабо играет в плей-офф и «Автомобилист», сразу отправляясь в отпуск. А вот крепкий и системный «Трактор» Гатиятулина и непредсказуемое «Торпедо» Немировски видятся наиболее опасными вариантами. В общем, концовка регулярного чемпионата обещает получиться насыщенной и точно не заставит скучать.



Если бы плей-офф начинался сегодня, пары плей-офф Восточной конференции выглядели бы следующим образом:



«Ак Барс» (1) – «Барыс» (8)



«Авангард» (2) – «Автомобилист» (7)



«Металлург» (3) – «Трактор» (6)



«Салават Юлаев» (4) – «Торпедо» (5)