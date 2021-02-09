«Йокерит» — «Северсталь»: стали известны составы команд

«Йокерит» и череповецкая «Северсталь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 9 февраля, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Йокерит»:

Юкури (Игнатьев),

Кивистё — Лепистё, Хянникяйнен — О'Нилл — Мяэналанен;

Скленичка — Грант, Хаапала — Норман — Пакаринен;

Крейчик — Пудас, Савинайнен — Шрёдер — Йенсен;

Иконен — Пильстрём — Анттила.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Рыбалкин);

Хабаров — Виттасмяки, Абдул — Берглунд — Морозов;

Макеев — Кудако, Вовченко — Кодола — Петунин;

Адамчук — Лалонд, Капустин — Няттинен — Гераськин;

Рогов — Казаков, Думбадзе — Алексеев — Вихарев.