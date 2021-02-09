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«Йокерит» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Йокерит» — «Северсталь»: стали известны составы команд

«Йокерит» — «Северсталь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» и череповецкая «Северсталь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 9 февраля, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Йокерит»:

Юкури (Игнатьев),
Кивистё — Лепистё, Хянникяйнен — О'Нилл — Мяэналанен;
Скленичка — Грант, Хаапала — Норман — Пакаринен;
Крейчик — Пудас, Савинайнен — Шрёдер — Йенсен;
Иконен — Пильстрём — Анттила.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Рыбалкин);
Хабаров — Виттасмяки, Абдул — Берглунд — Морозов;
Макеев — Кудако, Вовченко — Кодола — Петунин;
Адамчук — Лалонд, Капустин — Няттинен — Гераськин;
Рогов — Казаков, Думбадзе — Алексеев — Вихарев.

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