«Авангард» — «Динамо» Р: Мамчицс получил «5+20» за блокировку

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ с участием омского «Авангарда» и рижского «Динамо». Завершился второй период, счёт ─ 4:1.

Защитник «Динамо» Роберт Мамчицс на предпоследней минуте второго периода неудачно провёл силовой приём против Дамира Шарипзянова. Главные арбитры Роман Гофман и Максим Сидоренко зафиксировали блокировку и выписали Мамчицсу удаление до конца матча.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.