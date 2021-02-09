Рижское «Динамо» за девять секунд пропустило две шайбы от «Авангарда»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ с участием омского «Авангарда» и рижского «Динамо». Завершился второй период, счёт ─ 4:1.

При счёте 0:1 в составе «Авангарда» по одной шайбе забросили Рид Буше и Клим Костин. Голы были забиты на отметках 26:33 и 26:42 встречи, то есть между голами прошло всего девять секунд чистого игрового времени.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.