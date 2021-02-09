Толчинский: Костин — звезда «Авангарда»! Тащит нас в последних матчах

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:1).

«Что говорить об игре? Клим Костин — звезда команды! Тащит «Авангард» в последних матчах. Да, у меня был сложный период, но у каждого игрока бывают спады. Где-то подустал физически после Кубка Первого канала, не шли голы, очки. Сейчас вроде бы нашёл свою игру, буду стараться, чтобы в плей-офф было ещё лучше.

Отрыв от «Салавата» не такой уж и большой, всего четыре очка. У Уфы ещё с нами есть матч, а с кем им ещё играть? А, будут и «Ак Барс», и «Локомотив»… Тогда отлично! Но всё равно расслабляться нельзя, нам очень важно получить второе место в конференции. Преимущество своего льда, и соперник менее сильный», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.