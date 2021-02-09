Костин поймал кураж! Выкинул соперника за борт в стиле Овечкина и оформил дубль

21-летний нападающий Клим Костин, находящийся в аренде в «Авангарде» (права на форварда принадлежат клубу НХЛ «Сент-Луис Блюз»), не сразу вписался в состав омской команды. Всё-таки парень Клим ещё молодой, не так давно был капитаном российской молодёжки, да и сразу заиграть в России после переезда из Северной Америки сложно.

«Какие могут быть обиды у «Динамо»? Мы – профессионалы». Костин – о возвращении из Америки Новичок «Авангарда» Клим Костин рассказал, почему принял решение вернуться в Россию и что изменил в своём поведении.

Но не было никаких сомнений в том, что свой потенциал Клим обязательно раскроет. Это талантливый и эмоциональный нападающий, которому нужно время. И это время Климу в «Авангарде» дали. Да, формально Костина даже выводили из состава и грозились отправить в ВХЛ (но до «Кузни» нападающий так и не доехал), но по факту тренерский штаб Боба Хартли старался всячески развивать, поддерживать и работать с россиянином. Что, кстати, на самого Хартли не особо похоже, канадец готов нянчиться далеко не с каждым.

Работа и личное общение с Костиным принесли результат. Костин в последних матчах разыгрался не на шутку. Сегодня он не только оформил дубль (кстати, свой первый в составе омского клуба) но и провёл эффектный хит в стиле Овечкина на ЧМ-2019, буквально выкинув соперника за борт. Помните тот эпизод? В третьем периоде матча с США звёздный форвард мощно атаковал американского защитника Брэди Шея, отправив того на скамейку российской сборной.

Овечкин выкинул американца Шея за борт! У того только ноги торчали Видео момента из матча Россия — США, который толком не попал на ТВ. Это было феерично!

Видео силового приёма Александра Овечкина на Брэди Шее.



Костин, как выяснилось, ничуть не хуже! Под силовой приём Клима попал молодой латвийский защитник Никита Матейко. Правда, Костин отправил соперника не на лавку «Авангарда», а на скамейку рижского «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Авангарда»

Сейчас Клим Костин набрал оптимальную форму. Нападающего начали ставить в первое звено, давать время в большинстве, а сам хоккеист в свою очередь ответил взаимностью. Форвард резко добавил, начал играть жёстко, в тело. Именно так, как требует Боб Хартли. Кроме того, Костин начал набирать очки за результативность.



Успел Клим и врезать канадскому защитнику гостей Рису Скарлетту. Как раз после третьей шайбы Рида Буше, которую судьи в итоге не засчитали. Правда, полноценной драке не дали состояться линейные судьи, которые, как это часто бывает в КХЛ, начали лезть туда, куда не надо.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги

«Не знаю, наверное, в голове проблема, что забить не могу. Как-то не задалось с начала сезона, но работаю над этим. Даст бог, исправлю», — говорил Костин журналистам после победы омичей над минским «Динамо».



Тогда Клим провёл семь силовых приёмов и отдел три результативных паса. Как видим, останавливаться на достигнутом игрок не собирался. Хорошо, что Костин разобрался со всеми проблемами в голове, о которых он сам честно признался.



Посмотрим, как нападающий проявит себя в плей-офф, где набирать очки будет гораздо сложнее, а каждое удаление или неправильно выполненный силовой приём могут дорого стоить твоей команде. Но такими темпами Клим вполне может претендовать на звание лучшему новичку сезона КХЛ. Габаритный форвард нашёл и почувствовал свой хоккей, а это самое главное.