Костин — о 8 очках в 3 матчах: из «Сент-Луиса» не звонили. Я телефон в авиарежим перевёл

Нападающий «Авангарда» Клим Костин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:1).

«Сыграли хорошо, выполнили тренерскую установку, были единым целым, одной командой. Можно ли мне записать хет-трик Горди Хоу за небольшую драку? Это кто как пожелает. По силовым приёмам уже обошёл Емелина? Это моя игра, физический хоккей, данные позволяют.

В первом перерыве не было жёсткого разговора с Хартли. Да мы и сами понимаем, что нам нужны сейчас очки. Боб просто попросил нас проснуться. Мы настроились и перевернули матч. Если честно, не помню, как получилось обвести соперника в первом голе. Развернулся, увидел, что шайба на крюке, и получилось забить.

Не звонят ли из «Сент-Луиса» после 8 очков в трёх матчах? Перевёл телефон в авиарежим», — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.