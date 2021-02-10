Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Даллас» потерпел третье поражение кряду, уступив в овертайме «Чикаго»

«Даллас» потерпел третье поражение кряду, уступив в овертайме «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» на домашнем льду в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:2.

В основное время команды по разу обменялись заброшенными шайбами – Роопе Хинтц открыл счёт за «Даллас», а Маттиас Янмарк сравнял его за «Чикаго». В овертайме точный бросок Пиуса Зутера принёс гостям победу.

Единственный российский представитель в составе «Далласа» в этом матче Денис Гурьянов, провёл на льду 12 минут 36 секунд и завершил встречу без набранных очков с показателем полезности «0». Его соотечественник из «Чикаго» защитник Никита Задоров за 18 минут 17 секунд на площадке результативными действиями также не отметился, его показатель полезности – «0».

«Даллас Старз» потерпел 3-е поражение кряду, а «Чикаго Блэкхоукс» наоборот одержал 3-ю победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хинц (Робертсон) – 04:57' (5x5)   1:1 Янмарк (Кубалик, Курашев) – 34:04' (5x4)   1:2 Зутер (Хагель, Ланкинен) – 62:15' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021