«Даллас» потерпел третье поражение кряду, уступив в овертайме «Чикаго»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» на домашнем льду в овертайме уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:2.



В основное время команды по разу обменялись заброшенными шайбами – Роопе Хинтц открыл счёт за «Даллас», а Маттиас Янмарк сравнял его за «Чикаго». В овертайме точный бросок Пиуса Зутера принёс гостям победу.

Единственный российский представитель в составе «Далласа» в этом матче Денис Гурьянов, провёл на льду 12 минут 36 секунд и завершил встречу без набранных очков с показателем полезности «0». Его соотечественник из «Чикаго» защитник Никита Задоров за 18 минут 17 секунд на площадке результативными действиями также не отметился, его показатель полезности – «0».



«Даллас Старз» потерпел 3-е поражение кряду, а «Чикаго Блэкхоукс» наоборот одержал 3-ю победу подряд.