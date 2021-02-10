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3 голевые передачи Сергачёва и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Нэшвилл»

3 голевые передачи Сергачёва и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:1.

В составе победителей дублями отметились Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф, ещё по шайбе у Ондржея Палата и Янни Гурда. Автор единственного гола у «Нэшвилла» — Рокко Гримальди.

Одним из главных героев встречи стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, на счету которого ассистентский хет-трик за 20 минут 1 секунду игрового времени. Его коэффициент полезности «+3». Второе (0+2) очко в сезоне набрал и Александр Волков, отдав результативную передачу.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска по воротам из 33.

«Нэшвилл» провёл 4-ю игру с «Тампой» в текущем сезоне, уступив в каждой из них – 3:4, 2:5, 1:4 и 1:6.

Победная серия «Лайтнинг» достигла уже 6 игр, а «Нэшвилл» уступил в 3-й игре кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гримальди (Мэлоун, Йернкрок) – 04:43' (5x5)   1:1 Стэмкос (Пойнт, Сергачёв) – 11:28' (5x5)   1:2 Палат (Стэмкос, Пойнт) – 12:31' (5x4)   1:3 Жозеф (Сергачёв, Марун) – 14:03' (5x5)   1:4 Гурд (Сергачёв, Хедман) – 46:40' (5x5)   1:5 Стэмкос (Пойнт, Палат) – 54:34' (5x4)   1:6 Жозеф (Хедман, Волков) – 56:20' (5x4)
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