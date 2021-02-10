3 голевые передачи Сергачёва и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:1.



В составе победителей дублями отметились Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф, ещё по шайбе у Ондржея Палата и Янни Гурда. Автор единственного гола у «Нэшвилла» — Рокко Гримальди.

Одним из главных героев встречи стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, на счету которого ассистентский хет-трик за 20 минут 1 секунду игрового времени. Его коэффициент полезности «+3». Второе (0+2) очко в сезоне набрал и Александр Волков, отдав результативную передачу.



Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска по воротам из 33.



«Нэшвилл» провёл 4-ю игру с «Тампой» в текущем сезоне, уступив в каждой из них – 3:4, 2:5, 1:4 и 1:6.



Победная серия «Лайтнинг» достигла уже 6 игр, а «Нэшвилл» уступил в 3-й игре кряду.