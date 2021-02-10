КХЛ определила лучших игроков 21-й недели регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 21-й недели регулярного чемпионата.
Лучшим вратарём признан Василий Кошечкин («Металлург»), одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну на ноль. Он отражал 97,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,00.
Лучшим защитником назван Якуб Ержабек («Витязь»), одержавший с командой две победы в трех матчах недели. Чех набрал 4 (1+3) очка при общем показателе полезности «+4». Нанёс девять бросков, совершил два силовых приёма.
Лучшим нападающим и новичком был признан Клим Костин («Авангард»), одержавший с командой три победы в трех матчах. Набрал 8 (3+5) очков при общем показателе полезности «+5». Нанёс семь бросков, совершил 13 силовых приёмов, заблокировал один бросок и на нем дважды нарушали правила.
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