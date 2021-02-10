Ларионов: надевая свитер сборной России, понимаешь, какая на тебе ответственность

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов прокомментировал итоги тренировки перед стартовым матчем Шведских игр с командой Финляндии.



«Тренировка прошла на очень хорошем уровне. Все ребята с огромным энтузиазмом приняли приглашение в сборную. Основными задачами было почувствовать друг друга, посмотреть ребят в новых связках, сочетаниях, поиграть с шайбой, подвигать её на скорости. Все четыре упражнения были очень быстрыми, интенсивными. Они нам дали возможность сыграться перед матчем. Тренерский штаб остался доволен тем, что увидел.



С рядом игроков мы работали на молодёжном чемпионате мира. Это помогает в работе, но не является главным. У нас в команде собраны хорошие игроки, кто-то из них забил по 20 голов в КХЛ, есть сплав молодости и опыта. Хотя самому возрастному игроку — 27 лет. И не скажешь, что это возрастной игрок.



Радует, что за короткое время прошло сплочение команды и за тренировку удалось почувствовать друг друга. Планируем перенести детали, которые мы сегодня отработали, на завтрашний матч с Финляндией.

Все игроки, даже те, кто ранее не играл в системе сборных, адаптируются быстро, на ходу. Они приехали в хорошем состоянии и тренируются с большим удовольствием.



Насколько высоко задрана планка, если учесть, что у национальной сборной шесть побед из шести? Мы не обсуждаем это. У нас новый турнир, а задача у нас всегда одна — выиграть следующий матч. Надевая свитер сборной России, ты понимаешь, какая у тебя ответственность перед всеми, кто на тебя смотрит», — приводит слова Ларионова официальный сайт ФХР.

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