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Юсе: в первую очередь нужно вакцинировать пожилых, им сложнее оставаться здоровыми

Юсе: в первую очередь нужно вакцинировать пожилых, им сложнее оставаться здоровыми
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник «Спартака» Эмиль Юсе поделился своими мыслями о вакцинации от коронавируса.

«Осенью я переболел коронавирусом. Мне повезло, если можно так сказать, — всё было не так плохо. Но ты пропускаешь тренировки, матчи… Я находился дома две недели, на карантине, но особых проблем не было. Когда ты возвращаешься, это немного необычно: нужна неделя, чтобы вернуться в состав. Так случилось и со мной.

Что делал во время изоляции? Спал, пробовал делать какие-то упражнения, когда стало чуть лучше. Ещё общался с семьёй, иногда играл в видеоигры.

Буду ли вакцинироваться, если появится такая возможность? Скорее всего, да. Приходит время, когда всем нужно вакцинироваться, но, как мне кажется, в первую очередь нужно вакцинировать пожилых, которым сложнее оставаться здоровыми, нежели нам, молодым людям», — приводит слова Юсе пресс-служба красно-белых.

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