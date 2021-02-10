Форвард «Салавата» Амиров начал искать репетитора по английскому языку

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров решил найти репетитора по английскому языку. Хоккеист написал об этом в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

«Ребят, у кого есть знакомый репетитор английского языка?» — говорится в сообщении.

Ранее, 4 февраля, нападающий рассказал, что провёл предварительные переговоры с командой Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс».



Напомним, Амиров был выбран «кленовыми листьями» на драфте-2020 в первом раунде под общим 15-м номером. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ хоккеист принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил сем шайб и отдав четыре результативные передачи.