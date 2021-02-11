Фридман: есть версия, что Торторелла хочет уйти и заставляет «Коламбус» себя уволить

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию в «Коламбус Блю Джекетс», где недавно приобретённый звёздный нападающий Патрик Лайне был посажен в запас главным тренером Джоном Тортореллой.



«Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен предпочитает действовать тихо. Он не может быть в восторге от того, что у команды получается очень шумный сезон, начиная с обмена Пьера-Люка Дюбуа, взаимоотношений Патрика Лайне и Джона Тортореллы, а также завершения карьеры у Микко Койву. Все видели, что между тренерами и игроками происходит какая-то стычка, это было почти неизбежно. Но Кекяляйнен надеялся, что это произойдёт не так быстро.



Торторелла сказал, что отправка Лайне в запас была не из-за того, что он не выполнил тренерское задание во время пропущенной шайбы. Многочисленные источники указали, что это произошло из-за конфликта с одним из тренеров, который пытался поговорить с Лайне о том эпизоде. У Тортореллы есть свой кодекс, и Лайне его нарушил.



Есть версия, что Торторелла хочет уйти и специально заставляет, провоцирует «Коламбус» его уволить. Но всё, что я слышу, её опровергает. Тренер чувствует преданность организации и игроков, которые его поддержали, чтобы найти способ преодолеть все проблемы, с которыми они столкнулись. Я вижу, как Кекяляйнен хочет снизить температуру внутри команды, закончить драму и просто поиграть в хоккей», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

Лайне: теперь я убедился, что репутация не имеет значения — снять с матча могут любого