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Квартальнов – о словах Мышкина про Билялова: он сидит в Москве и не работает в команде

Квартальнов – о словах Мышкина про Билялова: он сидит в Москве и не работает в команде
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал высказывание олимпийского чемпиона Владимира Мышкина, заявившего, что в казанской команде придерживают Тимура Билялова и ставят на первый план Адама Рейдеборна.

«Ребят, давай так. Я понимаю всех специалистов – сидеть и смотреть игру издалека – это легко. Я не думаю, что Владимир хотел что-то выковырить из этой ситуации. Но, опять же, он сидит в Москве и не работает в нашей команде. Он же всех моментов не знает. А если он действительно имел ввиду, что мы кого-то придерживаем – то я могу только развести руками и сожалеть

Как будем выбирать голкипера на плей-офф? По спичкам, может, будет выбирать. У нас два хороших вратаря, еще шесть игр до плей-офф – это большой период. Не исключаю, что мы будем использовать двух вратарей», – цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».

Мышкин: впечатление, что Билялова в «Ак Барсе» придерживают. На первом плане Рейдеборн
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