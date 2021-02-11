Квартальнов – о словах Мышкина про Билялова: он сидит в Москве и не работает в команде

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал высказывание олимпийского чемпиона Владимира Мышкина, заявившего, что в казанской команде придерживают Тимура Билялова и ставят на первый план Адама Рейдеборна.
«Ребят, давай так. Я понимаю всех специалистов – сидеть и смотреть игру издалека – это легко. Я не думаю, что Владимир хотел что-то выковырить из этой ситуации. Но, опять же, он сидит в Москве и не работает в нашей команде. Он же всех моментов не знает. А если он действительно имел ввиду, что мы кого-то придерживаем – то я могу только развести руками и сожалеть
Как будем выбирать голкипера на плей-офф? По спичкам, может, будет выбирать. У нас два хороших вратаря, еще шесть игр до плей-офф – это большой период. Не исключаю, что мы будем использовать двух вратарей», – цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».
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