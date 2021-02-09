Мышкин: впечатление, что Билялова в «Ак Барсе» придерживают. На первом плане Рейдеборн

Олимпийский чемпион, бывший тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин поделился мнением о вызове голкиперов Ярослава Аскарова, Александра Самонова и Даниила Тарасова в национальную команду на Шведские игры.

«Тут всё зависит от философии подготовки к главному турниру года – чемпионату мира. Если сборная накануне плей-офф КХЛ даёт возможность отдохнуть опытным голкиперам, у которых впереди решающие матчи за клуб, это один сценарий. Если ставка на чемпионате мира будет сделана на дуэт Самонов – Аскаров, то другой. Поэтому нужно дождаться аргументации.

Самонов отлично провёл Кубок Первого канала и, на мой взгляд, заслужил кредит доверия. Для него Шведские игры очень важны, необходимо закрепить свой результат. Хотя бросилось в глаза, что в матчах за клуб Самонов играл не регулярно, там идет жёсткое деление времени между ним, талантливым Аскаровым и Хелльбергом. Любопытная ситуация. Вообще в этом сезоне, который исковеркан пандемией, трудно строить какие-то долгосрочные планы. Нет понимания, что будет весной в НХЛ, сможет ли кто-то из энхаэловских голкиперов приехать в Латвию. Поэтому, на мой взгляд, очень важно не спешить с выводами и посмотреть в деле максимальное число вратарей КХЛ.

Ещё раз повторюсь, здесь всё зависит от политики сборной, от конкретных решений тренеров вратарей. Только у них есть вся внутренняя информация. Лично мне было бы интересно посмотреть в сборной Подъяпольского из «Северстали». В прессе много и по делу пишут про тренерский штаб череповецкого клуба, но в тени остаётся его голкипер. Между тем во многом со стабильной игрой Подъяпольского связываю такой сезон «Северстали», у него отличная статистика, хотя оборона Череповца, скажем мягко, не лучшая в лиге. Рад за этого голкипера, который находится в расцвете сил.

Хотел бы увидеть в сборной лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона Билялова из «Ак Барса». Ожидал от него дальнейшего прогресса, но пока сезон-2020/2021 складывается для него тяжело. Такое впечатление, что Билялова несколько придерживают, поскольку на первый план выдвинут Рейдеборн. Насколько объективна такая политика – покажет плей-офф. Факт остаётся фактом: Билялов – талантливый голкипер с интересным стилем игры, но в этом году о нём слышим не так хорошо, как в прошлом», — цитирует Мышкина Russia-Hockey.