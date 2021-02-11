Сборная России обыграла Финляндию в дебютном матче этапа Евротура

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в дебютном матче третьего этапа Евротура — Шведские хоккейные игры. Встреча завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.
Самыми результативными игроками встречи стали форварды сборной России Иван Чехович (1+1) и Дамир Жафяров (0+2). Шайбы в составе победителей также забросили Артём Минулин и Владимир Бутузов. Голкипер российской команды Александр Самонов отразил 20 бросков. У Финляндии отличились Ере Иннала и Юусо Пуустинен.
Это седьмая кряду победа россиян в нынешнем розыгрыше Евротура.
Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.
- 11 февраля 2021
-
19:20
-
18:49
-
18:36
-
18:01
-
17:43
-
16:45
-
16:21
-
16:07
-
15:58
-
15:35
-
15:26
-
15:20
-
14:49
-
14:40
-
14:25
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:14
-
12:00
-
11:38
-
11:20
-
11:00
-
10:36
-
10:06
-
09:45
-
09:25
-
08:51
-
08:15
-
07:24
-
07:00
-
06:34
-
06:26