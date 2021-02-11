Сборная России обыграла Финляндию в дебютном матче этапа Евротура

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в дебютном матче третьего этапа Евротура — Шведские хоккейные игры. Встреча завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды сборной России Иван Чехович (1+1) и Дамир Жафяров (0+2). Шайбы в составе победителей также забросили Артём Минулин и Владимир Бутузов. Голкипер российской команды Александр Самонов отразил 20 бросков. У Финляндии отличились Ере Иннала и Юусо Пуустинен.

Это седьмая кряду победа россиян в нынешнем розыгрыше Евротура.

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.