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Сборная России обыграла Финляндию в дебютном матче этапа Евротура

Сборная России обыграла Финляндию в дебютном матче этапа Евротура
Хоккей / Евротур 0

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в дебютном матче третьего этапа Евротура — Шведские хоккейные игры. Встреча завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Турнирная таблица Евротура

Самыми результативными игроками встречи стали форварды сборной России Иван Чехович (1+1) и Дамир Жафяров (0+2). Шайбы в составе победителей также забросили Артём Минулин и Владимир Бутузов. Голкипер российской команды Александр Самонов отразил 20 бросков. У Финляндии отличились Ере Иннала и Юусо Пуустинен.

Это седьмая кряду победа россиян в нынешнем розыгрыше Евротура.

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
11 февраля 2021, четверг. 17:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 2
Финляндия
1:0 Минулин (Чехович, Жафяров) – 13:31' (5x5)   2:0 Чехович (Жафяров, Зборовский) – 16:06' (5x5)   2:1 Иннала (Оямяки) – 33:52' (5x5)   3:1 Бутузов (Коваленко) – 42:37' (5x5)   3:2 Пуустинен (Лейно, Карьялайнен) – 59:38' (6x5)
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