Ковалёв: для «Куньлуня» было важно выиграть в китайский Новый год

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (5:4 ОТ).
«Интересно игра складывалась, было много забитых голов. Для зрителей было интересно, самое важное для нас было выиграть в китайский Новый год. В прошлой игре с «Йокеритом» было много моментов, просто не реализовали, тогда хорошо сыграли вратари. Сегодня в какой-то степени лучше создавали моменты, где-то вратари ошибались, но и броски были с позиций, где вратарям было тяжело что-то сделать. Игра была более открытая в обе стороны», — приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.
Таким образом, китайский клуб прервал серию из девяти поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 14 февраля в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Куньлунь» 16 февраля в Мытищах — с ХК «Сочи».
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