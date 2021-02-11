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«Куньлунь» обыграл «Йокерит» и прервал серию из 9 поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Победную шайбу в овертайме забросил Иван Николишин. По два очка в составе «Куньлуня» набрали Райан Спроул (1+1), Хантер Шинкарук (1+1) и Люк Локхарт (1+1). У «Йокерита» шайбы забросили Маркус Хянникяйнен, Никлас Йенсен, Йон Норман и Брайан О'Нилл.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, китайский клуб прервал серию из девяти поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 14 февраля в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Куньлунь» 16 февраля в Мытищах — с ХК «Сочи».