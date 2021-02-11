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«Куньлунь» обыграл «Йокерит» и прервал серию из 9 поражений

«Куньлунь» обыграл «Йокерит» и прервал серию из 9 поражений
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Победную шайбу в овертайме забросил Иван Николишин. По два очка в составе «Куньлуня» набрали Райан Спроул (1+1), Хантер Шинкарук (1+1) и Люк Локхарт (1+1). У «Йокерита» шайбы забросили Маркус Хянникяйнен, Никлас Йенсен, Йон Норман и Брайан О'Нилл.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, китайский клуб прервал серию из девяти поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 14 февраля в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Куньлунь» 16 февраля в Мытищах — с ХК «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2021, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 5
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Шинкарук (Шустр) – 08:41' (5x5)   1:1 Хянникяйнен – 28:02' (5x5)   2:1 Йенсен (Пакаринен, Хаапала) – 32:18' (5x3)   3:1 Норман (Юнттила, Лепистё) – 34:54' (4x5)   3:2 Спроул (Шинкарук) – 37:58' (5x4)   3:3 Локхарт (Спроул) – 39:55' (5x5)   3:4 Вонг (Локхарт) – 41:02' (5x5)   4:4 О'Нилл (Шрёдер, Крейчик) – 47:50' (5x5)   4:5 Николишин – 62:23' (3x3)
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