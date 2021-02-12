«Даллас» поместил Александра Радулова в список травмированных

Пресс-служба клуба НХЛ «Даллас Старз» на официальном сайте сообщила, что 34-летний российский нападающий Александр Радулов помещён в список травмированных из-за повреждения нижней части тела.

Из «команды такси» вызваны канадские форварды Тай Делландреа и Ник Камано, а 34-летний защитник Андрей Секера покинул список игроков, отстранённых по протоколу COVID-19. В свою очередь, защитник Тейлор Федун отправлен в «такси».

В нынешнем сезоне 34-летний российский нападающий Александр Радулов принял участие в восьми матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+8» и шести минутах штрафного времени. В среднем Александр проводил на льду 17 минут 55 секунд.