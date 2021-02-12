Защитник «Сан-Хосе» Кныжов впервые в карьере набрал очки в двух матчах кряду в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:1.

Автором единственной на данный момент шайбы «акул» стал нападающий Томаш Гертл. Чешский форвард отличился на 17-й минуте матча, его ассистентами стали Николай Кныжов и Марк-Эдуар Власик. Для российского защитника это результативное действие стало вторым очком за карьеру в НХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

22-летний защитник проводит 15-й матч в лиге. Примечательно, что первое очко в лиге Николай набрал в прошлом матче. Таким образом, Кныжов впервые в карьере набрал очки в двух матчах кряду в НХЛ.