Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сан-Хосе» проиграл «Лос-Анджелесу», Мельничук дебютировал в НХЛ

«Сан-Хосе» проиграл «Лос-Анджелесу», Мельничук дебютировал в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анже Копитар, Карл Грундстрём, Остин Вагнер, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло и Джефф Картер.

У «Сан-Хосе» две шайбы забросил Томаш Гертл. В составе «Шаркс» дебютировал российский вратарь Алексей Мельничук, сыгравший 9.11 и отразивший пять бросков из пяти. Защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 16.09 на льду сделал результативную передачу.

Следующие матчи 14 и 17 февраля «Кингз» проведут дома с «Миннесотой Уайлд», а «Сан-Хосе» 14 февраля примет «Вегас Голден Найтс».

Также в рамках игрового дня «Калгари» обыграл «Ванкувер» (3:1), а «Вегас» уступил «Анахайму» (0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Копитар (Даути, Браун) – 02:47' (5x4)   2:0 Грундстрём (Андерсон-Долан, Странд) – 09:25' (5x5)   3:0 Вагнер (Бьёрнфот) – 12:42' (5x5)   3:1 Гертл (Кныжов, Власик) – 16:25' (5x5)   3:2 Гертл (Кутюр, Карлссон) – 37:49' (5x4)   4:2 Андерсон-Долан (Мур, Грундстрём) – 44:51' (5x5)   5:2 Иафалло (Кемпе, Даути) – 45:58' (5x4)   6:2 Картер (Копитар, Даути) – 56:56' (5x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021