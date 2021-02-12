«Сан-Хосе» проиграл «Лос-Анджелесу», Мельничук дебютировал в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анже Копитар, Карл Грундстрём, Остин Вагнер, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло и Джефф Картер.

У «Сан-Хосе» две шайбы забросил Томаш Гертл. В составе «Шаркс» дебютировал российский вратарь Алексей Мельничук, сыгравший 9.11 и отразивший пять бросков из пяти. Защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 16.09 на льду сделал результативную передачу.

Следующие матчи 14 и 17 февраля «Кингз» проведут дома с «Миннесотой Уайлд», а «Сан-Хосе» 14 февраля примет «Вегас Голден Найтс».

Также в рамках игрового дня «Калгари» обыграл «Ванкувер» (3:1), а «Вегас» уступил «Анахайму» (0:1).