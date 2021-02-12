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Купер — о поражении: по какой-то причине «Тампа» играла просто медленно

Купер — о поражении: по какой-то причине «Тампа» играла просто медленно
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:5).

«Были моменты в этом матче, когда мы выглядели хорошо. Но по большей части мы по какой-то причине играли просто медленно. Нам нужно быть лучше, взвинчивать темп. А мы мало бросали, не реализовывали свои моменты. Нам нужно быть более нацеленными на ворота», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

В этом матче не принимал участия капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. Канадский нападающий получил повреждение в ходе предыдущего матча с «Нэшвилл Предаторз» (6:1) и выбыл из строя на некоторое время. Пресс-служба «молний» сообщила, что у Стэмкоса травмы нижней части тела, и он должен восстановиться со дня на день.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос пропустил матч с «Флоридой» из-за травмы
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