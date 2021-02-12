Купер — о поражении: по какой-то причине «Тампа» играла просто медленно
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:5).
«Были моменты в этом матче, когда мы выглядели хорошо. Но по большей части мы по какой-то причине играли просто медленно. Нам нужно быть лучше, взвинчивать темп. А мы мало бросали, не реализовывали свои моменты. Нам нужно быть более нацеленными на ворота», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
В этом матче не принимал участия капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. Канадский нападающий получил повреждение в ходе предыдущего матча с «Нэшвилл Предаторз» (6:1) и выбыл из строя на некоторое время. Пресс-служба «молний» сообщила, что у Стэмкоса травмы нижней части тела, и он должен восстановиться со дня на день.
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос пропустил матч с «Флоридой» из-за травмы
Рекомендуем вам
- 12 февраля 2021
-
15:01
-
14:44
-
14:05
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
10:45
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:39
-
08:13
-
08:05
-
07:56
-
07:29
-
07:12
-
07:02
-
06:57
-
06:48
-
06:48
-
06:39
-
06:21
-
05:58
-
05:41
-
04:42
-
04:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам