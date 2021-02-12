Кэллахан: в «Рейнджерс» Ягр пил чай прямо во время тренировки — он сидел и смотрел на нас

Бывший нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Кэллахан поделился воспоминаниями о Яромире Ягре, с которым вместе выступал в начале 2000-х годов в составе «синерубашечников».



«Помню свою первую тренировку в «Рейнджерс», меня только-только подняли в команду. Всех попросили выйти на лёд со скамейки. Все поднялись, я тоже поднялся и перепрыгнул через борт. Главным тренером был Том Ренни. И вдруг я повернулся вправо и увидел Яромира Ягра. Он сидел на скамейке, ремешок шлема расстёгнут, а сам он смотрит совершенно в другую сторону. То есть никакого внимания на занятие, на упражнения, а рядом бутылочка с водой. Я тогда увидел, что из бутылочки что-то торчит, но упражнение началось, и я поехал. Оказалось, что это были верёвочки от чайных пакетиков. То есть Ягр пил горячий чай, сидя на скамейке запасных, и смотрел на нас, в то время как главный тренер вёл тренировку и давал упражнения!



В то же время у Яромира был собственный ключ от тренировочного катка, чтобы он мог приходить на свои тренировки в полночь. Он делал всё по своему собственному расписанию и ритму», — сказал Кэллахэн в подкасте Spittin Chiclets.