В Брянске во время тренировки детей обрушилась крыша ледового дворца

Во время тренировки юных хоккеистов в ледовом дворце в Брянске обрушилась крыша ледового дворца, сообщает ГТРК «Брянск» на своём канале в YouTube.



Отмечается, что ЧП произошло сегодня, 12 февраля, утром в ледовом дворце «Пересвет». Прямо во время тренировки местной хоккейной команды 11-летних детей крыша сооружения треснула и начала обваливаться. Команда из 15 человек вместе с тренером, а также персонал в составе 20 сотрудников дворца успели покинуть место происшествия за несколько минут до обрушения.



Причиной стал аномальный снегопад в регионе, который не выдержала кровля здания. Прокуратура изучает подробности происшествия. В 2013 году из-за снегопада уже обваливалась крыша пристройки спорткомплекса.