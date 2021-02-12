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В Брянске во время тренировки детей обрушилась крыша ледового дворца

В Брянске во время тренировки детей обрушилась крыша ледового дворца
Хоккей / Прочие турниры 0

Во время тренировки юных хоккеистов в ледовом дворце в Брянске обрушилась крыша ледового дворца, сообщает ГТРК «Брянск» на своём канале в YouTube.

Отмечается, что ЧП произошло сегодня, 12 февраля, утром в ледовом дворце «Пересвет». Прямо во время тренировки местной хоккейной команды 11-летних детей крыша сооружения треснула и начала обваливаться. Команда из 15 человек вместе с тренером, а также персонал в составе 20 сотрудников дворца успели покинуть место происшествия за несколько минут до обрушения.

Причиной стал аномальный снегопад в регионе, который не выдержала кровля здания. Прокуратура изучает подробности происшествия. В 2013 году из-за снегопада уже обваливалась крыша пристройки спорткомплекса.

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