Людучин: Плотников не проходил в состав «Локо» и сказал руководству: «Я играть пришёл»

Нападающий Роман Людучин поделился воспоминаниями о выступлениях за «Локомотив».



«Всегда раньше считалось, что если ты начинаешь отвечать тренеру, то значит дерзишь. С молодости я старался не грубить, но, если меня ругали, отвечал вежливо и культурно. Мог, конечно, взорваться, когда тренер уже наседает и специально провоцирует тебя на эмоции.



И на профессиональном уровне мне всегда «пихали» тренеры. Ещё Ржига говорил: «Если от тебя требуют, значит видят в тебе потенциал и рост». В общем, в первые годы карьеры я по большей части молчал. Но, когда перешёл в Ярославль в 23 года, у меня были огромные ожидания, ответственность, что буду играть за команду после такой трагедии.



Я круто провёл предсезонку, старался по максимуму, стал лучшим бомбардиром команды — набрал восемь очков в четырёх матчах. Но Том Роу как-то изначально был ко мне настроен странно: сезон я начал в четвёртом звене. Всё равно набрал три очка в первых четырёх матчах. Однако чувствовал, что на меня не рассчитывают.



Помню историю, как после поражения Роу зашёл в автобус, а я сидел в самом конце, тихо разговаривал с Микелисом Редлихсом. Я сам в том матче остался в запасе, интересовался у партнёра, как встреча. И тут подбегает ошарашенный Том Роу и начинает на меня орать по-английски: «Что за фигня, Люди?! Что ты тут сидишь разговариваешь, когда команда проиграла?».



Чувствовал себя в тот момент ребёнком, которого ругают ни за что. Спустя несколько лет я понял, что тогда был момент, когда нужно было ответить — и ответить жёстко. Рядом сидели парни, Алексей Калюжный, Саша Гуськов, и они были в шоке. Тренер просто выбрал двух людей в команде, среди которых был я, и гнобил их. Просто по-американски.



Вроде всё шуточки, а когда надо кого-то поругать на льду, то сразу мне доставалось, хотя я мог даже не участвовать в том упражнении, за которое он отчитывал. Постоянно повторял: «Трунёв и Людучин, вы поняли, в чём ошибка?». Сначала успокаивал себя тем, что тренер просто сорвался. Но потом он не выпускал меня пять матчей, затем заявлял на шестую встречу с «Динамо», где играл Овечкин, Бекстрём. И Роу выпускал меня на одну смену — я был заявлен 13-м форвардом. Конечно, ничего показать я толком не мог за полторы минуты смены.



Я не знаю, кто тебе должен помогать в таких ситуациях: агент должен разбираться или ты сам. Показателен для меня был пример Сергея Плотникова. Все мы знаем, что он состоялся как хоккеист. С Ярославля и по сей день он на хорошем счету.



Но сезон в «Локомотиве» я начал в четвёртом звене, а Сергей вообще не проходил в состав. Он поехал на выезд просто туристом.



По приезде Плотников пошел к руководству и сказал: «Я пришёл сюда играть, а не на лавке просиживать одно место». Состоялся серьёзный разговор, он просил обмена, думал об уходе. Однако после этого Том Роу стал его ставить на матчи, и у Сергея всё пошло», — приводит слова Людучина Sport24.

Людучин: то, как Разин ведёт себя с людьми, перечёркивает все его достижения