Ларионов — о травме Хуснутдинова: это большая потеря для сборной России и СКА

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов дал комментарий в преддверии матча третьего этапа Евротура с командой Швеции.
«Сегодня мы планомерно прошлись по деталям первого матча и уже готовимся к шведам. На тренировке мы работали над выходом из зоны, чтобы крайние нападающие были на нужных местах для компактного выхода через пас и не было разрыва между форвардами и защитниками. После этого отрабатывали игру в неравных составах.
Травма Хуснутдинова? Хоккей – контактный вид спорта, и от травм никто не застрахован. Марат отыграл блестящий матч. О том, чтобы беречься в матче за сборную, нет и речи. Когда ты надеваешь майку с гербом, ты играешь за свою страну. Турнир, на котором мы играем, важен с точки зрения развития на перспективу и подготовки.
В этот особенный год мы не знаем, что нас ждёт на чемпионате мира в Латвии. По всей видимости, на нём не будет игроков НХЛ, поэтому у каждого парня в этой команде есть шанс. Марат блестяще отыграл свой отрезок. Мы все с ним, желаем ему скорейшего выздоровления. Конечно, это большая потеря для нас и для клуба СКА. Хотел бы поблагодарить этот клуб и все клубы КХЛ за то, что готовят игроков для сборной, отпускают в национальную команду», — приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.
Матч Швеция — Россия состоится сегодня, 13 февраля, в шведском Мальмё. Начало встречи — в 18:00 мск.
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