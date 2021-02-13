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Галак — первый за 13 лет голкипер «Брюинз», не пропустивший от «Рейнджерс» в гостях

Галак — первый за 13 лет голкипер «Брюинз», не пропустивший от «Рейнджерс» в гостях
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Вратарь гостей Ярослав Галак не пропустил ни одной шайбы, отразив 21 бросок и оформив первый шат-аут в сезоне.

Таким образом, Галак стал первым за 13 лет голкипером «Бостона», не пропустившим в матче с «Рейнджерс» в гостях, сообщает официальная страница NHL Public Relations в «Твиттере».

Отмечается, что последний раз это достижение покорилось Алексу Олду в марте 2008 года.

В нынешнем сезоне Галак принял участие в пяти встречах, в которых одержал четыре победы. В среднем за матч голкипер отражал 93,8% бросков по воротам при коэффициенте надёжности 1,38.

«Рейнджерс» без Панарина вновь уступили «Бостону», который продлил серию побед до 5 игр
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