Галак — первый за 13 лет голкипер «Брюинз», не пропустивший от «Рейнджерс» в гостях

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Вратарь гостей Ярослав Галак не пропустил ни одной шайбы, отразив 21 бросок и оформив первый шат-аут в сезоне.



Таким образом, Галак стал первым за 13 лет голкипером «Бостона», не пропустившим в матче с «Рейнджерс» в гостях, сообщает официальная страница NHL Public Relations в «Твиттере».



Отмечается, что последний раз это достижение покорилось Алексу Олду в марте 2008 года.

В нынешнем сезоне Галак принял участие в пяти встречах, в которых одержал четыре победы. В среднем за матч голкипер отражал 93,8% бросков по воротам при коэффициенте надёжности 1,38.