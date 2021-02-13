Галак — о шат-ауте в матче с «Рейнджерс»: просто стараюсь выкладываться в каждой встрече

Голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак подвёл итоги встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0).
«Стараюсь выкладываться в каждом матче. Да, это приносит результат не каждый вечер, но с этими парнями из „Рейнджерс“ сработало. Сегодня мы были реально хороши во втором и третьем периодах. У нас всё получилось и в меньшинстве. Все парни, кто убивал время в спецбригадах, проделали потрясающую работу и заслуживают большой похвалы», — приводит слова Галака официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Вратарь гостей Ярослав Галак не пропустил ни одной шайбы, отразив 21 бросок и оформив первый шат-аут в сезоне.
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