Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал состояние Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал состояние российского нападающего Артемия Панарина.
«Если бы он был готов сыграть, то он вышел бы на лёд. Повторюсь, сейчас его статус — «со дня на день». Мы не думаем, что с ним случилось что-то серьёзное или долгосрочное. И мы надеемся, что в следующий раз, когда мы будем играть, он сможет нам помочь», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, нападающий команды Артемий Панарин получил травму нижней части тела в матче с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ), состоявшемся 11 февраля. Российский форвард сыграл в третьем периоде всего одну смену в большинстве и не появлялся на льду в равных составах в последние 10 минут основного времени. После матча Куинн заявил, что Панарин пройдёт обследование.
Хоккеист пропустил следующую встречу, с «Бостоном», прошедшую в ночь с 12 на 13 февраля по московскому времени.
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