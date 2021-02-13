Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал состояние Панарина

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал состояние Панарина
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал состояние российского нападающего Артемия Панарина.

«Если бы он был готов сыграть, то он вышел бы на лёд. Повторюсь, сейчас его статус — «со дня на день». Мы не думаем, что с ним случилось что-то серьёзное или долгосрочное. И мы надеемся, что в следующий раз, когда мы будем играть, он сможет нам помочь», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, нападающий команды Артемий Панарин получил травму нижней части тела в матче с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ), состоявшемся 11 февраля. Российский форвард сыграл в третьем периоде всего одну смену в большинстве и не появлялся на льду в равных составах в последние 10 минут основного времени. После матча Куинн заявил, что Панарин пройдёт обследование.

Хоккеист пропустил следующую встречу, с «Бостоном», прошедшую в ночь с 12 на 13 февраля по московскому времени.

Артемий Панарин получил травму. Он пропустит матч с «Бостоном»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021