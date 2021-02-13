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Ларионов — о состоянии Хуснутдинова: судя по тому что видел, не всё так обнадёживающе

Ларионов — о состоянии Хуснутдинова: судя по тому что видел, не всё так обнадёживающе
Хоккей / Евротур 0
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Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов прокомментировал выступление голкипера команды Александра Самонова.

«Главным героем был Самонов? Невозможно выиграть хороший матч без хорошего вратаря. Но, считаю, победа — заслуга всей команды, ведь хоккей — коллективная игра. Но без удачной игры вратаря сложно выиграть. Ценим, что в команде есть три вратаря, достойных играть в национальной сборной.

Хуснутдинов выбыл на четыре месяца? Пока трудно сказать. Скорее всего, будет МРТ в Москве, там поймём полный диагноз. Пока был рентген, но он не даёт полной картины. Дождёмся финального обследования, после чего станет ясно, на сколько он выбыл. Судя по тому что видел, не всё так обнадёживающе», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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