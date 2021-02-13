Кузнецов: не нахожусь в лучшей форме, нужно не брать слишком много на себя

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил свою нынешнюю форму.



«Нужно набраться терпения. Я должен делать всё с умом. Нужно втянуться, не брать слишком много на себя. Не могу сказать, что нахожусь в лучшей форме, но психологически я готов на сто процентов», — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Кэпиталз» в «Твиттере».



Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Овечкин и Орлов уже вернулись в основной состав.



В текущем сезоне Кузнецов провел 4 матча, забросил 1 шайбу и отдал 2 результативные передачи.