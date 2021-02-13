Кузнецов: не нахожусь в лучшей форме, нужно не брать слишком много на себя

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил свою нынешнюю форму.
«Нужно набраться терпения. Я должен делать всё с умом. Нужно втянуться, не брать слишком много на себя. Не могу сказать, что нахожусь в лучшей форме, но психологически я готов на сто процентов», — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Кэпиталз» в «Твиттере».
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Овечкин и Орлов уже вернулись в основной состав.
В текущем сезоне Кузнецов провел 4 матча, забросил 1 шайбу и отдал 2 результативные передачи.
- 13 февраля 2021
-
23:52
-
23:35
-
23:16
-
23:12
-
22:54
-
22:42
-
22:04
-
21:49
-
21:46
-
21:34
-
21:18
-
21:17
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
20:48
-
20:27
-
20:12
-
20:00
-
19:50
-
19:37
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:15
-
17:55
-
17:28
-
16:39
-
16:34
-
16:13
-
15:42
-
15:02
-
14:53
-
14:36
-
13:28