Лавиолетт — о матче с «Питтсбургом»: теперь всё зависит только от «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом Пингвинз», который состоится 14 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.

«У нас была возможность поработать на тренировках, и теперь пришло время показать себя в деле. Мы движемся в правильном направлении. Теперь всё зависит только от нас. Все игроки в составе. Нужно только правильно сыграть», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ в русской версии.

7 февраля «Вашингтон» уступил «Филадельфии Флайерз» со счётом 4:7. Следующие три матча «Кэпиталз» были перенесены на другие даты. Речь идёт об одном матче с «Флайерз» и двух встречах с «Баффало Сэйбрз». Игроки этих команд попали в COVID-протокол, их тренировочные базы были закрыты.