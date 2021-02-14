Кенневилль: когда Василевский поймал ритм и кураж, его очень трудно пробить

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после проигрыша в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:6) поделился мнением об игре голкипера соперника Андрея Василевского.

«Василевский — классный, габаритный голкипер. Когда он поймал ритм и кураж, его очень трудно пробить. Нужно было создавать трафик на пятачке, закрывать обзор, а мы находились где-то далеко от него», — признал Кенневилль.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан второй звездой матча. Российский вратарь парировал 33 броска из 34 и одержал девятую победу в нынешнем сезоне. По количеству выигранных матчей он делит лидерство в лиге с датским голкипером Фредериком Андерсеном из «Торонто Мэйпл Лифс».